Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal izolasyonun önemine vurgu yaptı.

Başkan Yılmaz, evde kitap okudu, kızıyla ders çalıştı

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal izolasyonun önemine vurgu yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, korona virüs ile (Covid-19) ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun önemine dikkat çekmek için evde kitap okuyup, kızı Hümeyra ile ders çalışarak, 'Evde Kal' çağrısı yaptı. '1 Dakika 1 Kitap' projesi kapsamında her hafta bir kitap okuyan Başkan Yılmaz, bu haftaki kitabı evinde okudu. Daha sonra da uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden kızı Hümeyra ile birlikte ders çalışan Başkan Yılmaz, "Korona virüs nedeniyle sadece ülkemizde değil tüm dünyada bir kriz ortamı var. Bu krizi fırsata çevirerek iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizde bu anlamda bir yandan korona virüs ile mücadeleye aralıksız devam ederken diğer yandan da '1 Dakika 1 Kitap' projemizi 'Evde Kal', 'Hayat Eve Sığar' çağrısıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz ve kızı Hümeyra daha sonra hep birlikte 'Evde Kal', 'Hayat Eve Sığar' çağrısı yaptılar.

Kaynak: İHA