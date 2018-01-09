Başkan Yılmaz: "En İyi İş Lojistik Köyü Kurmamız Oldu"

Başkan Yılmaz: "En iyi iş Lojistik Köyü kurmamız oldu"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "2017 yılında yapılan en iyi iş Lojistik Köyün kurulması oldu" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Ocak Ayı 1. Birleşimine ait 1. Oturum toplantısı gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında toplamda 58 gündem maddesi ele alındı. Gündem maddeleri oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclis toplantısında konuşan Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, 2017 yılını değerlendirdi. 2017 yılında birçok güzel işler yapıldığını dile getiren Yılmaz, "Şüphesiz ki yapılan en iyi iş Lojistik Köyün kurulması oldu. İkinci önemli olay ise şu, bir kuruş dahi belediye bütçesinden harcamadan, tamamen Avrupa Birliği hibesi olarak 50 milyonluk bir hibe alıp bu 80 bin metrekare kapalı alanlı Türkiye'nin Anadolu'daki en büyük Lojistik Köyünü inşa etmiş olmak en büyük başarıdır diye düşünüyorum. Bu başarılarda eski valilerimizin de büyük başarıları vardır. Aslında biz lojistik işini uzun süredir Toybelen tarafında yapıyorduk. Ancak Toybelen'e demir yolunu bağlayamadığımızdan ve demir yolu bağlantısının oraya yapılamayacak olması Tekkeköy'e bizi mecbur bıraktı. Ancak Tekkeköy'de bulduğumuz bu mera bizim işimizi kolaylaştırdı. Bu süreçte, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ciddi katkılar aldık. Uluslararası görüşmelerde, Avrupa Birliği ile olan hibe programı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük katkıları olmuştur" diye konuştu.