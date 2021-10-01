Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret - Haberler
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Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 13 yıl aradan sonra yeniden mahalle vasfına kavuşarak Bandırma'nın 55 nci mahallesi olan Karaçalılık, Başkan Yücel Yılmaz'ı ağırladı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 13 yıl aradan sonra yeniden mahalle vasfına kavuşarak Bandırma'nın 55 nci mahallesi olan Karaçalılık, Başkan Yücel Yılmaz'ı ağırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 13 yıl aradan sonra yeniden mahalle statüsüne kavuşarak Bandırma'nın 55 nci mahallesi olan Karaçalılık'ı ziyaret etti. Cuma namazını Karaçalılık Camii'nde kılan Başkan Yılmaz'a daha sonra çerkez yemeklerinden oluşan ikramlarda bulunuldu. Başkan Yılmaz, 13 yıl aradan sonra mahalle statüsüne kavuşan Karaçalılık Mahallesi sakinlerini tebrik ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak mahalleye gereken tüm hizmetlerin verilmeye başlandığını ve yenilerine de başlanacağını ifade etti. Yapılan kısa konuşmaların ardından Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cemal Öztaylan ve Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan'a günün anısına kalpak hediye edildi.

Başkan Yılmaz daha sonra Bandırma Ticaret Borsası'na giderek Borsa Başkanı Halit Sezgin ve yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Borsa'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz programına Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basketbol turnuvası ile devam etti.

Başkan Yılmaz'ın beraberinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cemal Öztaylan, Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Ak Partili Meclis Üyeleri, yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. - BALIKESİR

Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret

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Haber: Başkan Yılmaz'dan 55 nci mahalleye ziyaret - Haberler
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