Başkan Yılmaz, bocce kafile başkanlarını yemekte ağırladı

08.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:16

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Bocce Şampiyonasına katılan ülkelerin kafile başkanları ile düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Yılmaz, şampiyonanın Toroslar ilçesinde yapılmasının gurur verici olduğunu söyledi.



Düzenlenen yemek programına, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Bocce Volo Uluslararası Federasyon Başkanı Frederic Ruis, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ve kafile başkanları katıldı.



Programda bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, "Dünya Kadınlar Bocce Kupası ve Dünya Büyükler Bocce Şampiyonasının ilçemizde yapılıyor olması bizler için gurur verici. Kadınlar Milli Takımımızın, Dünya Kadınlar Bocce (Volo) Kupasının şampiyonu olması bu gururumuzu kat kat arttırdı. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonumuzun katkılarıyla Türk sporuna yakışır bir organizasyonun altına imza attık. Çeşitli ülkelerden gelen sporcularla birlikte toplam 250 delegasyon üyesinin katılımıyla gerçekleşen Dünya Şampiyonasında yarışan tüm sporcuları tebrik ederim. Sporun birleştirici gücüyle kıtalar arası dostluk köprüleri oluşturacağımıza inanıyoruz. Boccenin ülkemizde oldukça benimsenen bir spor dalı haline gelmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu organizasyon aynı zamanda Türkiye'de bocce sporuna bakışın yeni bir göstergesi de olacak. Böyle spor organizasyonlarına ilimizde, Toroslar'da her yıl ev sahipliği yapıp sizler gibi değerli spor adamlarını ağırlamak isteriz" dedi.



Programda, Uluslararası Bocce Volo Federasyon üyeleri, Başkan Yılmaz'a plaket takdim ederek verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA