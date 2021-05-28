Başkan Yıldırım, Karamürsel'i baştan aşağı yeniledi

Dört dönem üst üste seçim kazanarak Karamürsel Belediye Başkanlığını kazanan Efsane Başkan İsmail Yıldırım, adım adım Karamürsel'i çehresini değiştirdi.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım göreve geldiği ilk günden itibaren verdiği sözleri tutarak ilçenin adını Türkiye genelinde duyurmayı başardı.

İstanbul'un arka kapısı, Marmara'nın gizli cenneti olarak anılmaya başlanan Karamürsel, Başkan Yıldırım göreve geldiği tarihten itibaren önemli bir gelişme yaşayarak, dünya genelinde düzenlenen önemli etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

İlk olarak Karamürsel Plajını ve Altınkemer Kültür Merkezini baştan aşağıya yenileyerek kent estetiğine yarışır halen getirilmesinde Büyükşehir Belediyesinin de desteğini alarak önemli bir katkıda bulunan Başkan Yıldırım, yaptığı kültürel etkinlikler ve temizlikler sayesinde plajımıza üst üste mavi bayrak unvanını kazandırdı.

Körfez'in en uzun sahil bandına sahip olan Karamürsel'in yollarını baştan aşağıya yenileyerek, derme çatma bir şekilde yazın sadece üç ay faaliyet gösteren çay bahçeleriile defalarca toplantılar yapan Başkan Yıldırım, esnafların yenilenmeleri konusunda desteklerde bulunarak, çay bahçelerinin kafeteryalara dönüşüp yılın on iki ayı hizmet vermelerine öncülük etti.

İlçemize dal-çık, kent meydanı ve belediye hizmet binası, Öğretmenevi, ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası, balık adası, balıkçı barınağı, restore edilen tarihi belediye binası, imam hatip lisesi, kapalı yüzme havuzu, spor salonları, sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi, trafik parkları gibi yeni yapılar kazandıran Başkan Yıldırımverdiği sözleri tuttu.

Karamürsel'e yelken ve su altı sporları derneği de kazandıran Başkan Yıldırım, Karamürsel'in Avrupa ve Dünya yüzme şampiyonalarına ev sahipliği yapmasını sağlayarak ilçenin adını dünya genelinde duyurdu.

Karamürsel'i çok sevdiğini her zaman dile getiren Başkan Yıldırım, yapmış olduğu açıklamada;

"Karamürsel'in huzurlu bir ilçe olması için çok çabaladım. Bugün gönül rahatlığıyla çarşıda gezebiliyorum. Karamürsel halkının her zaman sevgisini ve hoşgörüsünü görüyorum.

Karamürsel güzel bir kültüre sahip, bu kültürü her zaman yaşatmaya çalışacağım.

Önümüzde daha yapılacak çok iş var. Karamürsel insanların nefes aldığı, huzur bulduğu bir şehir. Karamürsel hiçbir zaman sanayi şehri olmayacak, turizm kenti olma yolunda ilerleyerek ilçemizin kalkınmasını sağlayacağız. İstihdamalanları yaratacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler