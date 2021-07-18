Başkan Yetişkin;"Seferihisar'ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız"

Seferihisar Belediyesi, Ağustos ayında bir dizi kültür sanat etkinliğine öncülük edecek.

Seferihisar Belediyesi, Ağustos ayında bir dizi kültür sanat etkinliğine öncülük edecek.

Seferihisar'da sanat dolu ay

Festivallerden ilki Karadağ, Edirne, İzmir Büyükşehir ve Tire Belediyelerinin misafir edileceği 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Bando Festivali Festivali olacak. Bando Festivali'ne katılacak gruplar Seferihisar ilçe merkezi, Ürkmez Gençlik Merkezi ve Sığacık Kaleiçi'nde performans sergileyecek.

Tiyatrodan bando festivaline, film günlerinden Armola Şenliği'ne birbirinden keyifli etkinliklerin ikincisi ise 30 Temmuz Cuma saat 21: 00'da Kaleiçi'nde gerçekleşecek Aziz Nesin'in Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz isimli oyunu olacak.

7 Ağustos'da Düzce Köyü'nde düzenlenecek Sanat Çalıştayı'nın yanı sıra Düzceli üreticiye destek olmak ve yerinde kazandıran bir tarım için çiftçiye verilecek Ekinezya tohumunun hasadı şenlik havasında kutlanacak.

"Ay Işığında Film İzliyoruz"

6-7-8-9-10 Ağustos tarihlerinde "Ay Işığında Film İzliyoruz" teması ile gerçekleşecek Seferihisar Film Günleri Sığacık Kaleiçi'nin yanı sıra Orhanlı ve Ulamış Köy Meydanları'nda da yapılacak.

Karakılçık buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş olan tohumunu bulup çoğaltan ve taş değirmende öğüterek adına "Ata Ekmeği" denen ekmeği üreten Seferihisar Belediyesi, 2 senedir pandemi nedeniyle düzenleyemediği Ata Ekmeği ve Armola Şenliği'ni de 28 Ağustos'ta Ulamış Köy Meydanı'nda gerçekleştirecek. Çiftçiyi kırsalda yerinde alternatif gelir modelleri ile tanıştırma amacıyla düzenlenen etkinlik çiftçinin tüketici ile buluşmasını sağlayacak.

"Çocuklarımıza kültür birikimi yüksek bir kent bırakabilmek için elimizden geleni yapacağız"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin çocuklara kültür birikimi yüksek bir kent bırakmanın öneminin altını çizerek "Kontrollü normalleşme ile kültür ve sanat etkinliklerimize hızla başladık. Seferihisar'da yeni bir sanat anlayışı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seferihisar'ımızın kültür sanat hayatını farklılaştıracak ve zenginleştirecek yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Pandemi sonrası hayata her alanda hazırlanan bir belediye olarak sanatın dayanışma ruhunu Seferihisar'dan tüm Türkiye'ye taşıyacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre