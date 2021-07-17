Başkan Yetişkin personelle bayramlaştı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 20 Temmuz Salı günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi son iş gününde, belediye personeli ile bayramlaştı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 20 Temmuz Salı günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi son iş gününde, belediye personeli ile bayramlaştı.

Yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma törenine Seferihisar Belediyesi Meclis Üyeleri Sefer Topçu, Duygu Ulu, Sinem Koç Karaman, Rahmi Tezel Çınar, CHP İzmir il Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Yıldırım, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ve Fatma Yetişkin katıldı.

"Büyük bir aileyiz"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Biz çok büyük bir aileyiz. Fedakarca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte Seferihisar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dayanışma duygusu içerisinde, sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre