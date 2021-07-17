Başkan Yetişkin personelle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yetişkin personelle bayramlaştı

Başkan Yetişkin personelle bayramlaştı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 20 Temmuz Salı günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi son iş gününde, belediye personeli ile bayramlaştı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 20 Temmuz Salı günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi son iş gününde, belediye personeli ile bayramlaştı.

Yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma törenine Seferihisar Belediyesi Meclis Üyeleri Sefer Topçu, Duygu Ulu, Sinem Koç Karaman, Rahmi Tezel Çınar, CHP İzmir il Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Yıldırım, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ve Fatma Yetişkin katıldı.

"Büyük bir aileyiz"

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Biz çok büyük bir aileyiz. Fedakarca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte Seferihisar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dayanışma duygusu içerisinde, sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Mustafa Er Metin Oktay Burak Elmas Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yetişkin personelle bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:16:36. #1.14#

title