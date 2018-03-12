Başkan Yazgı'dan Kahraman Mehmetçiğe Destek Ziyareti

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kilis halkına ve kahraman Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Kilis'te Suriye sınırına gitti.

Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken Kilis halkına ve kahraman Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Kilis'e Suriye sınırına gitti. Burada Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan heyete Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da dahil oldu. Kentin kıyı mahallelerinde bulunan esnaflardan belediye başkanları başta temizlik maddeleri olmak üzere çocuklar için kıyafet, ihtiyaç sahibi aileler için gıdadan oluşan temel ihtiyaç maddelerini aldılar. Mehmetçik içinde alışveriş yapan heyet daha sonra Şeyh Muhammet Camisinde kılınan Cuma namazının ardından sınır boyu hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindeki heyet daha sonra Mehmetçiğe moral vermek için üs bölgesini ziyaret etti. Heyet sınır noktasında görev yapan askerler ile bir araya gelerek Afrin Operasyonu hakkında bilgi aldı. Zeytin Dalı HarekAtı'nda simge haline gelen Öncüpınar Sınır Kapısına da giden heyet burada hatıra fotoğrafı çektirerek Kilis'in ve Mehmetçiklerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Kilis temaslarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, "Farklı illerden gelen Belediye Başkanlarımız ile Kilis'e geldik. Özellikle Zeytin Dalı Operasyonunda görev yapan askerlerimizi ziyaret ettik. Kilis burada büyük acılar yaşadı, iki tanede can kaybımız oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu millet bir arada olduğu sürece, bu ülkeye kimsenin zarar veremeyeceğini biliyoruz. Bu vesileyle Kilis halkını selamlıyor, Aksaray halkının selamlarını iletiyorum" dedi. - AKSARAY