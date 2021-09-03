Başkan Yaşar Dünya Şampiyonu Sönmez'e cumhuriyet altını hediye etti
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Başkan Yaşar Dünya Şampiyonu Sönmez'e cumhuriyet altını hediye etti

Başkan Yaşar Dünya Şampiyonu Sönmez'e cumhuriyet altını hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İstanbul'da yapılan 2020 Dünya Gençler arası Şampiyonası'na katılan ve hem serbest hem de grekoromende derece elde ederek Dünya üçüncüsü Mehmet Akif Sönmez'e Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar tarafından Cumhuriyet Altını hediye edildi.

İstanbul'da yapılan 2020 Dünya Gençler arası Şampiyonası'na katılan ve hem serbest hem de grekoromende derece elde ederek Dünya üçüncüsü Mehmet Akif Sönmez'e Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar tarafından Cumhuriyet Altını hediye edildi.

Dünya Şampiyonu olan Mehmet Akif Sönmez, Güreş Antrenörü İsmail Hakkı Özkan ve Çat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ı makamda ziyaret ettiler. Başkan Yaşar, Şampiyon sporcuyu ve Antrenörü Altın ile ödüllendirip plaket verdi.

Başkan Yaşar, "Ülkemizden ve İlçemizden bir dünya üçüncüsü çıkması bizleri çok mutlu etti. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması, İstiklal Marşımızı okutması da elbette ayrı bir güzellik. Başarılarının devamını diliyor, dünya birincilikleri ve şampiyonluklar bekliyoruz. Dünya üçüncüsü olan Mehmet Akif Sönmez kardeşimizi yürekten kutluyorum. İlçemize hayırlı olsun. Özveriyle emek veren Güreş Hocamız İsmail Hakkı Özkan beye teşekkür ederim. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimize desteklerimiz her zaman devam edecektir" dedi.

Çat İlçesi Oyuklu Mahallesi'nde dünyaya gelen 20 yaşındaki milli güreşçi Mehmet Akif Sönmez ise, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'a, Meclis Üyelerine ve Belediye yönetimine teşekkür etti. - ERZURUM

Başkan Yaşar Dünya Şampiyonu Sönmez'e cumhuriyet altını hediye etti
Başkan Yaşar Dünya Şampiyonu Sönmez'e cumhuriyet altını hediye etti
Başkan Yaşar Dünya Şampiyonu Sönmez'e cumhuriyet altını hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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