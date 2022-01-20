Başkan Yaptırmış'tan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı - Haberler
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Başkan Yaptırmış'tan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı

Başkan Yaptırmış'tan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, görevi başında olan karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu.

ERZURUM (İHA) - Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, görevi başında olan karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde görev başına geçin karla mücadele ekipleri gün boyu aralıksız kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu.

Başkan Yaptırmış çalışmalar ile alakalı yaptığı açıklamada "Mesai gözetmeksizin ilçe halkının rahat bir şekilde günün ilk ışıklarıyla hayatlarına rahat devam edebilmesi ekiplerimiz ile birlikte sahadayız, Yoğun yağan Kar sonrası öncelikli olarak ilçe merkezimizde Kar temizleme işlerine başladık daha sonrasında ise mahalle aralarında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile sabah ezanı ile birlikte çalışan tüm personelimize teşekkür ederim. Her şey Aşkale ve insanlarımız için" dedi. - ERZURUM

Başkan Yaptırmış'tan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı

Başkan Yaptırmış'tan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı

Başkan Yaptırmış'tan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı

Başkan Yaptırmış'tan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı

Başkan Yaptırmış'tan karla mücadele ekiplerine tatlı ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ahmet Yaptırmış, Erzurum, kar, Yerel, Haber

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