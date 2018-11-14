Başkan Yanılmaz, "Kadınlar Ne Kadar Güçlü Olursa Toplumda O Kadar Güçlü Olur"

Kadınların güçlü olmasıyla birlikte toplumunda o kadar güçlü olacağını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, bu açıdan kadın merkezlerindeki çalışmaları daha çok çeşitlendireceklerini söyledi.

Elazığ Belediye'sinin hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezlerinde eğitim alan kadın kursiyerlerin, yaptıkları eserler, 'Hünerli Eller El Sanatları Sergisi'nde görücüye çıktı. Kadınların el emeği göz nuru olan ürünler büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da sergiyi gezerek, yapılan eserleri inceledi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmete sundukları Kadın Yaşam Merkezinin güzel işlere imza attığını dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, göreve geldikleri günden itibaren kadın, çocuk ve hayvanlara özel bir değer verdiklerini ifade etti.

Sanatın toplumların gelişiminde önemli bir etken olduğunu aktaran Başkan Yanılmaz, "Sanat sabır isteyen bir daldır. Uzman hocalar eşliğinde eğitim alan kadınlarımızda hem sabrı hem de sanatın inceliklerini öğreniyorlar. Kadınlar ne kadar güçlü olursa toplumda ailede o kadar güçlü olur. Bu açıdan kadın merkezlerimizdeki çalışmaları daha çok çeşitlendireceğiz. Hanımlar daha farklı dallarda da eğitimler alarak hem sanata hem de topluma faydalı işler sunacaklar" dedi. - ELAZIĞ