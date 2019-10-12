Başkan Yaman, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi

12.10.2019 13:33

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy AK Parti Belde Başkanı Selçuk Gedik ile birlikte AK Parti Osmaneli İlçe Teşkilatı üyeleri ile bir araya geldi.



Burada bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, ilçe teşkilatlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yaman, "Bayırköy AK Parti Belde Başkanımız Selçuk Gedik ve belediye meclis üyelerimizle birlikte komşu ilçemiz AK Parti Osmaneli İlçe Başkanımız Kamil Can Yılmaz'ı ve Osmaneli teşkilatımızı ziyaret ettik. Bölgemizdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz Osmaneli teşkilatımıza bizlere göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA