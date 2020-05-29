Başkan Yalçınkaya ilçenin sorunlarını milletvekiline aktardı
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Başkan Yalçınkaya ilçenin sorunlarını milletvekiline aktardı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçesinin sorunlarını kendisini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a aktardı.

Başkan Yalçınkaya ilçenin sorunlarını milletvekiline aktardı
29.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:07

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçesinin sorunlarını kendisini ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a aktardı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Başkan Yalçınkaya özellikle korona virüs salgını ile ilçe yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında Akay'a bilgi vererek projeler için destek istedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Meclis çalışmalarına ara verdiğimiz günden bu yana 40 gündür ilçemizdeyiz, Şanlıurfadayız. Bu 40 günlük süre zarfında gerek belediye başkanımız gerek ilçe yöneticilerimizle bir arada olduk. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde günde en az 100 vatandaşımızla bir araya geldik, iftarımızı birlikte açıp sorunlarını dinledik. Kısmet olursa pazartesi günü ayrılacağız. Ayrılmadan önce son kez belediye başkanımızı makamında ziyaret ettik. İnşallah pazartesi meclis çalışmalarına katılmak üzere Ankara'ya döneceğiz. Burada kıldığımız süre zarfında belediye başkanımıza bize yakın durduğu için Akçakale adına teşekkür ediyorum. Hep birlikte inşallah Akçakale'yi hak ettiği yere el ele vererek getireceğiz" şeklinde konuştu.

Hedefimiz Akçakale'yi Türkiye'nin en iyi ilçesi yapmak

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek," Bayram süresince oruç ve korona virüsünden dolayı çalışmalarımızda bir tempo düşüklüğü oldu. Vekilimiz 40 gündür burada, biz de mümkün olduğu kadar vekilimizin programlarına katıldık. Akçakale'nin sorunlarına, Urfa'nın sorunlarına, hatta Türkiye'nin sorunlarına nasıl çözüm bulabiliriz arayışı içerindeyiz. Vekilimiz pazartesi Ankara'da olacak. Bu işlerin önemli ayağı Ankara. Ankara'daki meclis çalışmalarında bizlere her zaman destek oldu. Bundan sonra da Urfa'ya hizmet etmeye davam edecek. Buradaki projelerimizin sonuçlanması için bizim de bir ayağımız Ankara'da olacak. Bir an önce Akçakale'yi sınırda yıldız ilçe yapmak, Türkiye'nin en iyi ilçesi yapmak, sorunları hal edilmiş yaşanabilir, müreffeh bir ilçe yapmak hedefindeyiz. İnşallah vekilimizle beraber bu hedefimizi en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Burada bize ümit bağlayan, bize destek veren, bizimle beraber yürüyen arkadaşlarımızın göğsünü kabartacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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