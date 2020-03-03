Başkan Yalçınkaya'dan Akçakale Belediye Sporlu Futbolculara moral motivasyon ziyareti

03.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:16

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale Belediye Sporlu futbolcuları yaptıkları antrenman sahasında ziyaret ederek futbolculara moral verdi.

Şanlıurfa süper amatürligi mücadele eden Akçakale belediye spor geçen hafta deplasmanda Viranşehir sanayi spor ile oynan liğ maçından sonra bu hafta kendi sahasında oynayacağı Suruç gençlik spor hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlı sporcular maçtan da galibiyetle ayrılmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Akçakale sentetik çim sahasında Teknik Direktör Kadir Alptekin gözetiminde hazırlıklarını sürdüren futbolcuların antrenmanını izleyen Akçakale belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Akçakale belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcuların yanında olduğunu belirtti.

Akçakale belediye spor ilçemizin güzide takımı biz güne kadar imkanlarımız dahilinde yardımcı olduk olmayada devam edeceğini ifade eden Başkan Yalçınkaya, "Spor bakanlığı ile yaptığımız görüşmede takıma maddi manada bir destek şu anda işlemleri bitti. Yatırım manasın dada eski parayla 2 trilyon destek aldık.400 kişilik türübün, soyunma odaları, spor sahasını düzeltilmesi ve diğer spor alanlarında faaliyete geçmesi noktasında mutabakata vardık. Şu anda spor bakanlığından alabileceğimiz yardım bizim için kâfi. Fakat biz bunu yeterli görmüyoruz bunlar bir gerçekleşsin bundan sonrada yolumuza devam edeceğiz. Bu hafta Akçakale belediye spor final maçı mahiyetinde bir maçı var,bu maktada şampiyonluğunu ilan eder bütün Akçakale'yi ve bütün spor camiasını sevindirir, bunun beklentisi içerisindeyiz bugün geldik.Genç kardeşlerimize ve başkanımıza moral verdik. Biz her konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.Gençlerimizi bataklıktan kötü alışkanlıklardan bonzaiden tinerden ve kötü alışkanlıkları yok etmek için ayakta tutmak zorundayız."şeklinde konuştu.

Bu haftaki maçın kazasız belasız geçmesi için temennilerde bulunan Akçakale belediye spor başkanı Hasan Gök, "lig bitiyor antıremanlara gelip çocuklara moral verdiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman gelmesini istiyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, gençler bizim gençlerimiz hep birlikte el ele verip bu takımı kalkındırmamız lazım ." Dedi.

Kaynak: Bültenler