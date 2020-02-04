"Başkan Yalçın Talas'a güzel eserler bırakıyor"

04.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:01

Talas Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başkanlığında yapılan toplantıda 25 madde görüşülerek karara bağlandı.



Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda gündemin ilk maddesinde yer alan Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ile Talas Belediyesi arasında gerçekleşecek çalışmalar için protokol yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. 25 maddenin görüşüldüğü toplantıda sokaklara, yapılan eserlere ve parklara isim verilmesi, spor müsabakaları giderleri ve imar plan değişiklikleri ile ilgili konular oylanarak karara bağlandı. Talas Belediyesi'nde görevde bulunmuş Merhum Başkan Yardımcısı Ali Rıza Karakullukçu, Kuruköprü Eski Belediye Başkanı Ünal Şahin, Merhum Hakem Aziz Toker ve Merhum Futbolcu Cuma Uluçay'ın isimlerinin yapılan eserlerde yaşatılmasını amaçlayan gündem maddesi görüşülmek üzere komisyona havale edildi. Belediye meclisinde oylanan bir diğer gündem maddesi olan spor organizasyonlarının giderlerinin karşılanması ise görüşülerek kabul edildi. 2020 yılı içerisinde Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek spor organizasyonları giderlerinin belediye tarafından karşılanması konusu karara bağlandı.



Oturumda gündem dışı söz alan Talas Belediyesi İyi Parti ve CHP'li meclis üyeleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 1 Şubat Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen Hayır Çarşısı, Şehit ve Gazi Yakınları Koordinasyon Birimi ve Sanat Galerisi projelerinden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden İyi Parti Meclis Üyesi Hasan Özsoy, "Cumartesi günü Tablakaya Mahallesinde güzel bir hizmete imza atıldı. Dinimizce de önemli olan yardımlaşmaya katkı sağlamak için "Hayır Çarşısı" açıldı. Belediyenin hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Toplantıda söz alan ve Başkan Yalçın'ın şahsı için değil daima halk için çalıştığını dile getiren CHP Meclis Üyesi Gürsel Kısır, Başkan Mustafa Yalçın'ın yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek "Sayın Başkanım siz de Talas için çok güzel eserler bırakıyorsunuz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA