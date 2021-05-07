Kadir Gecesi'ne doğru
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Kadir Gecesi'ne doğru

Kadir Gecesi'ne doğru
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve siyasi partilerin temsilcileri Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve siyasi partilerin temsilcileri Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında rahmet, bereket, sağlık ve huzur ayı olan ramazanın içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesi'ni barındırdığını hatırlatarak, bu günün iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise mesajında ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznü yaşanırken bir yandan da Kadir Gecesi'ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kadir Gecesi'nin kulun yalvarış ve yakarışlarını Allah'a sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesi olduğunu aktardı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise mesajında, "Allah bize Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu müjdelemiş. Bu müjde inşallah günahlarımızın affına ve koronavirüsten kurutulmamıza vesile olur. Bu vesileyle ayrıca yaklaşan bayramımızı da tebrik ediyorum, şimdiden hayırlı bayramlar." ifadelerini kullandı.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise mesajında her ayı ramazan ve her geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmek gerektiğini ifade etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde insanlığa indirilmeye başlandığını hatırlattı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da mesajında Kadir Gecesi'nin günahlardan arınmaya vesile olacağını belirterek, "Bu mübarek gecenin yüzü hürmetine Allah'tan dileğimiz, başta Kovid-19 salgını olmak üzere insanlık üzerindeki tüm belaların bir an önce def olmasıdır." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu önemli gecenin tövbe ve bağışlanmak için büyük bir kıymete sahip olduğunu belirterek, ibadetlerin kabulünü diledi.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan da mesajında tüm Kayserililerin ve Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da tüm insanlığın Kadir Gecesi'ni kutlayarak duaların kabul olmasını diledi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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