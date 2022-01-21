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Başkan Vidinlioğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti

Başkan Vidinlioğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Eşen köyünde evi yanan aileyi ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Eşen köyünde evi yanan aileyi ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, merkez ilçeye bağlı Eşen köyünde evi yanan Fatih Sarımehmetoğlu ile ailesini ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Ailenin istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Vidinlioğlu, "Eşen köyümüzde Fatih Sarımehmetoğlu'na ait evde çıkan yangın ekiplerimizin de hızlı müdahalesi ile şükür ki can kaybı yaşanmadan kontrol altına alınmıştı. Bugün de yine Eşen Köyümüzü ziyaret ederek Fatih Sarımehmetoğlu kardeşimizin yanında olduk. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olması. Fatih kardeşimize de ifade ettiğim gibi geri kalan her şey için biz buradayız, bir telefon kadar uzaktayız. Tekrar Fatih Sarımehmetoğlu ve ailesi başta olmak üzere tüm köyümüze geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti

Başkan Vidinlioğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti

Başkan Vidinlioğlu, evi yanan aileyi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Fatih, Eşen, Yerel, Haber

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