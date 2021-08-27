Başkan Vergili: "Açıkladığımız Tüm Projeleri Hayata Geçireceğiz"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin ülke gündeminde de sık sık yer alan sıra dışı projelerinden bir yenisi de, şehrin ilk mahallelerinden biri olan Karabük Mahallesi'nde hizmete girdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin ülke gündeminde de sık sık yer alan sıra dışı projelerinden bir yenisi de, şehrin ilk mahallelerinden biri olan Karabük Mahallesi'nde hizmete girdi. Törende konuşan Başkan Vergili; "Önümüzdeki 2, 5 yılda seçim kitapçığımızdaki tüm sözlerimiz birer birer hayata geçecek" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehrin değişik noktalarında hizmete sunduğu dikey ve yatay asansörler ve yürüyen merdivenlerle halka daha kolay bir yaşam sunmaya devam ediyor. Başkan Vergili'nin sıra dışı projelerinden biri de, şehrin ilk mahallelerinden biri olan Karabük Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Açılış törenine; İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Yortanpazarı Belediye Başkanı Ali Şık, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, MÜSİAD Başkanı Cengiz Ünal, Emekliler Derneği Başkanı Celal Bulut, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bu güne kadar seçimlerden önce açıkladıkları projelerin tamamını yerine getirdiklerini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceklerini belirtti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili törende yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi; "Önümüzdeki 2, 5 yıllık görev süremiz içerisinde sizlere dağıtmış olduğumuz kitapçıkta yer alan projelerimizin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Mahallelerimizde yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık. Sosyal Yaşam Merkezleri yaptık, köprüler yaptık, kule asansörler yaptık. Bu bölgede tek şerit bir yol vardı. 80'e yakın evi kamulaştırarak bir bulvar açtık ve çok gelişmiş bir mahalle ortaya çıktı. Yaşamı kolaylaştırmak adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şuanda Türkiye'nin en ucuz suyu ve ekmeği Karabük'te. Neler yaptık dediğimiz zaman bir tek kütüphaneyi söyleyeyim. Diğer yaptıklarımızı Karabük'te zaten hiç kimse sayamaz. Bu şehir için ne yapmamız gerekiyorsa son 2, 5 yıl içinde de aynı gayretle çalışacağız. 1, 5 yıldır pandemi nedeniyle bir duraklamamız oldu, etrafımızdaki çalışma arkadaşlarımızdan hastalık geçirmeyen kalmadı. Önümüzdeki haftadan itibaren tüm mahallelerimizi tek tek gezerek, en ufak bir kaldırım taşını dahi eksik bırakmadan tüm eksiklikleri gidereceğiz. Nasıl 2009 ve 2014 seçimlerinde girmedik sokak, sıkmadık el bırakmadıysak, Pazartesiden itibaren de bütün mahallelerimizi dolaşacak ve sorunları çözeceğiz.

Karabük'e çok daha fazlasını yapacağız. Çünkü çok daha fazlasını hak eden bir kentiz. Türkiye'nin her yerinden toplanmış, ekmek mücadelesi için bu şehre gelmiş ve muazzam bir yaşam mücadelesi verenlerin şehri Karabük.

Mevcut muhtarımızı bir önceki muhtarımıza karşı davranışından dolayı tebrik ederim. Bu asansörde en fazla emeği olan insanlardan biri Kemal Özdemir muhtarımızdır. Kendisi bu asansörün yapılmasını ve bulvarın açılmasını çok arzu ediyordu. Bende kendisine 'Muhtar sen bu mahalleyi büyütüyorsun ama bu seçimi kaybedersin' diyordum. Ama o çalışmaya devam ediyordu. Mahallemize yaşamınızı kolaylaştıracak asansörümüz hayırlı olsun. "

32 metre yüksekliğindeki asansör, 10 kişilik iki kabin ve 55 metrelik yürüyüş parkurundan oluşuyor. 110 ton çelik kullanılarak imal edilen proje yaklaşık 1, 5 milyon liraya mal oldu.

Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor. Karabük Mahallesi Kule Asansör Projesi Hizmete Açıldı

Kaynak: Habermetre