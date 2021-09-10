Başkan Vekilimiz Gür, Kütüphane Açılışına Katıldı
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Başkan Vekilimiz Gür, Kütüphane Açılışına Katıldı

Başkan Vekilimiz Gür, Kütüphane Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeni Halk Kütüphanemizin açılış programı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan, Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Milletvekillerimiz Sayın M. Levent Karahocagil, Sayın Hasan Çilez, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Özcan Gür ve il protokolümüzün katılımıyla yapıldı.

Yeni Halk Kütüphanemizin açılış programı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan, Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Milletvekillerimiz Sayın M. Levent Karahocagil, Sayın Hasan Çilez, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Özcan Gür ve il protokolümüzün katılımıyla yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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