YALOVA (Habermetre) - BAŞKAN VEKİLİ TUTUK ANKARA TEMASLARINI TAMAMLAYARAK YALOVA'YA DÖNDÜ

Yalova Belediye Başkan Vekili Ankara temaslarını tamamlayarak Yalova'ya döndü. Başkan Vekili Tutuk'un Ankara temaslarına AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da eşlik etti. İlk olarak Başkan Vekili Tutuk ve İl Başkanı Bağatar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı ziyaret etti. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Bedri Sinan Gül ile bir araya geldi. Yapılan ziyaretler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Tutuk; "Güzel şehrimiz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Ankara ziyaretlerimizi, İl Başkanımız Muğlim Bağatar ile birlikte gerçekleştirdik. İlk olarak Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'yı ziyaret ederek şehrimize yapılacak olan yatırımlarla ilgili olarak istişarelerde bulunduk. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Bedri Sinan Gül'ü ziyaret ettik. Sayın Gül ile yine şehrimizde gerçekleşecek olan çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

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