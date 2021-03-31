Başkan Vekili Aslan, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
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Başkan Vekili Aslan, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Vekili Aslan, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

İlçenin farklı noktalarına birçok kez aile, esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Vekili Aslan, mahalle sakinleriyle de buluşmaya devam ediyor. Seyit Fehim Arvasi Mahallesi sakinleriyle Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda bir araya gelen Aslan, İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Gerçekleşen toplantıda VASKİ, VEDAŞ, AKSA ve Telekom yetkilileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtar Zeki Aslan da hazır bulundu.

Mahalle sakinleri, imar ve alt yapıyla ilgili problemlerle VEDAŞ'ın sayaçları elektrik direklerine çıkarmasıyla ilgili problemlerin giderilmesini, bazı sokak ve caddelere trafik ışığı ve hız kesicilerin bırakılması istedi. Vatandaşlar, ayrıca mahallede yeni yollar açılmasını da taleplerine ekledi.

"Vatandaşlar terkin yapsın, bizde yeni yollar açalım"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinlemenin önemli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarla birebir tanışmak, onların istek ve taleplerini dinlemek beni mutlu ediyor. Yoğun iş tempomuza rağmen bu buluşmaları çok faydalı buluyorum. Mahalle sakinlerimizin bizden yeni yol talebi var. Ama devlet kamulaştırma yapsın istiyorlar, bu yanlış. Bu parseller içerisinde yola terkin yapılması gereken yerler var. Bu terkinler vatandaşlar tarafından yapılsın, bizde hemen yeni yollar açalım. Yine vatandaşlarımız imar problemi olduğunu söylüyor. Bunu da ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. Özellikle mahalle sakinlerimiz VEDAŞ ile ilgili sorun yaşadığını belirtiyor. Toplantılarımızda alt yap kuruluşlarının yetkilileri var. Yetkililer sorunları not alıyor. Bizde bu sorunların takipçisi oluyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Zeki Aslan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Başkan Vekili Aslan'a teşekkür etti. - VAN

Başkan Vekili Aslan, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Başkan Vekili Aslan, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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