Başkan Vekili Aslan, Kavuncu ve Karpuzalan mahallerindeki çalışmaları inceledi Başkan Vekili Aslan, Kavuncu ve Karpuzalan mahallerindeki çalışmaları inceledi Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle ziyaretlerine ve belediye tarafından yapılan çalışmaları denetlemeye devam ediyor.

Başkan Vekili Aslan, Kavuncu ve Karpuzalan mahallerindeki çalışmaları inceledi

VAN - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, mahalle ziyaretlerine ve belediye tarafından yapılan çalışmaları denetlemeye devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de ziyaretlerini ve denetimlerini sürdürüyor. Başkan Vekili Aslan, bu kapsamda ilçenin kırsal mahallelerinden olan Kavuncu ve Karpuzalan mahallelerini ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Aslan, mahalle muhtarlarından yaşanan sorunlar ve eksiklerle ilgili de bilgi aldı.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin büyük bir azim ve özveriyle çalıştığını aktaran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarını yerinde tespit ve incelemek için Karpuzalan ve Kavuncu mahallelerimizi ziyaret edelim dedik. Karpuzalan Mahallemizde yapılan çalışmalar beni ziyadesiyle mutlu etti. Yaklaşık 25 bin metrekare kilit parke taşı yapıldı. Bu 2 kilometreden fazla yol anlamına geliyor. Yine Kavuncu mahallemizde 2,5 kilometre uzunluğunda yaklaşık 21 bin metrekare parke taşı yapımı gerçekleştirildi. Ayrıca burada 15 kilometrelik stabilize yol açılmış. Fen İşleri Müdürlüğümüzün işçiliği ve emekleri sonucu buranın altyapısı ve diğer işlemleri tamamlanmış. İnşallah bu yollar mahallelerimize hizmet edecek. İlçemizin her noktasında bu yıl, gelecek yıl bir plan dahilinde belediye olarak çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Yeni yollar açacağız, mevcut yollarımızın da standardını ve kalitesini yükselteceğiz. Ben emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle muhtarları Muhittin Dönmez ve Orhan Tektaş da, yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür ederek, İpekyolu Belediyesinin çalışmalarını her zaman desteklediklerini ifade ettiler.

Kaynak: İHA