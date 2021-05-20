Başkan Uysal, CHP yönetimi ile bir araya geldi
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Başkan Uysal, CHP yönetimi ile bir araya geldi

Başkan Uysal, CHP yönetimi ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve parti yönetimini ile bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve parti yönetimini ile bir araya geldi. Uysal, yaptığı konuşmada "Toplumuzun, insanımızın, çok daha iyi koşullara kavuşması için yoğun çaba sarf etmemiz, çok çalışmamız gerekiyor. Bunda da CHP Antalya il örgütü olarak şu ana kadar gerekenleri yaptığınız gibi bundan sonra da yapacağınıza inanıyorum" dedi.

Başkan Ümit Uysal, CHP'de yaşanan değişimin ardından yeni İl Başkanı Nuri Cengiz ve il yönetimini ile bir araya geldi. Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, siyasi kurumların kamu yönetimlerinin doğru bir alt yapıda hizmetlerini sürdürmesi için demokrasilerinin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi. Başkan Uysal, nitelikli, demokratik ve kamu yararını önceleyen siyasi partilerin varlığının kamu yönetimlerini de kamu yararı odaklı hale dönüştüreceğini belirtti.

CHP'de hukuki süreçler çerçevesinde yönetim içi seçimle il başkanlığında görev değişimi yaşandığını kaydeden Başkan Uysal, "Bu nöbet değişiminde, 'Kolay gelsin' demek üzere kendilerini ziyaret ediyorum. Umuyorum ki, içinde bulunacağımız faaliyetler Antalya'mıza, Türkiye'mize daha faydalı olacak, toplumuzu kalkındıracak, daha iyi yaşatacak. Daha demokratik şartlarda, daha fazla üreterek ve paylaşarak yaşayan bir toplum olmak istiyoruz. Toplumuzun, insanımızın, çok daha iyi koşullara kavuşması için yoğun çaba sarf etmemiz, çok çalışmamız gerekiyor. Bunda da CHP Antalya il örgütü olarak şu ana kadar gerekenleri yaptığınız gibi bundan sonra da yapacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

İl Başkanı Cengiz ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Antalya'mıza, Türkiye'mize refah, huzur ve özgür yarınları yeniden tesis edebileceğimiz siyaseti ortaya koyarak yan yana, omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Başkan Uysal, CHP yönetimi ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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