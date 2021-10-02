Başkan Ulutaş'tan emniyet binası ve hükümet konağı müjdesi - Haberler
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Başkan Ulutaş'tan emniyet binası ve hükümet konağı müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Ulutaş'tan emniyet binası ve hükümet konağı müjdesi

Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş'a hükümet konağı ve emniyet binası yapımı için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Sona gelindi.

Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş'a hükümet konağı ve emniyet binası yapımı için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Sona gelindi. Yakın zamanda ihalesi yapılacak" dedi.

Kaş Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'da bakanlıklara gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kaş'ta 23 mahallenin köy yerleşik alanı olmasından dolayı imar çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığında değerlendirildiğini, detaylı bir inceleme yapıldığını kaydeden Başkan Mutlu Ulutaş, "23 mahallenin yerleşik alanı büyük bir alanı kapsıyor. Buralarda 100 yıllık yapıtlar var. Diğer 17 mahalleyle ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Çayköy, Üzümlü, İslamlar'ın imar çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığı sürdürüyor" dedi.

"Sona gelindi"

Başkan Ulutaş, Kaş'a hükümet konağı ve emniyet binası yapımı için çalışmaların yapıldığını belirterek, "Sona gelindi. Yakın zamanda ihalesi yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında özellikle Gömbe Kaş yolu, Kalkan, Sütleğen, Kasaba, Dirgenler, Karadağ, Finike'ye kadar uzanan yol, ayrıca Sütleğen Kalkan yolu ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik" diye konuştu.

Toplantıda, gündem maddeleri arasında yer alan "2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına (BAKA) sunulacak 'Kaş Kırsalında Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor Projesi' ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a yetki verilmesi", oy birliğiyle kabul edildi.

2022 mali yılı performans programı, bütçesi, bütçe kararnamesi ve gelir tarifelerinin görüşülmesinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. - ANTALYA

Başkan Ulutaş'tan emniyet binası ve hükümet konağı müjdesi

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