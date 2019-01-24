Başkan Uğurlu Ev Ziyaretlerini Sürdürüyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kemalpaşa'da yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Uğurlu, ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla sohbet edip, isteklerini dinliyor. Ziyarette aileden biri gibi karşılanan Başkan Uğurlu, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Uğurlu, başkan seçildiği 2014 yılından bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu belirterek, "Kemalpaşa'da biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla 5 yıldır gece gündüz demeden bir arada oluyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve gösterdiği istikamet doğrultusunda halkımızın mutluluğu ve refahı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hizmet bizim için ibadettir"

Millete hizmet yolunda amaçlarından hiç ayrılmadıklarını vurgulayan Uğurlu, "Gayesi hizmet olanın yardımcısı Allah'tır. Doğru bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık. Yetimin hakkını koruduk, güçsüze umut olduk. Aynı duaya amin dedik, aynı duyguları paylaştık. Tüm bunları imar ederken odak noktamız her zaman hemşerilerimiz oldu. Allah'ın izniyle yine el ele, gönül gönüle vereceğiz ve Kemalpaşamız için gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğiz. Biz hizmeti ibadet kabul eden bir ecdadın torunlarıyız, Allah yolumuzdan ayırmasın" diye konuştu.

Hizmette süreklilik vurgusu

Azim ve kararlılıkla Kemalpaşa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Uğurlu, "2014 yılından bu tarafa Kemalpaşa'da belediye başkanı olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hep şunu söyledim; her zaman birlikte olacağız ve bu kente birlikte şekil verip birlikte yöneteceğiz. Çok verimli geçen bir dönemi geride bırakıp yeni bir döneme girdik. İnşallah aziz Kemalpaşalı hemşehrilerimizin de takdirleri ile bir dönem daha millete hizmet etmek ve Kemalpaşa'ya değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı ve AK Parti teşkilatı olarak seçimden seçime değil, her zaman milletin yanında olduklarını belirten Başkan Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, partimizin kurucusu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin teşkilatçılık anlayışıyla kurulan partimiz Türkiye'nin en büyük kalkınma hareketlerinden birisi oldu. AK Parti kurulduğu günden bu yana birçok derde derman oldu, her alanda vatandaşa kolaylıklar sağladı. Böyle bir partinin mensubu olmaktan onur duyuyorum. Bu anlayışla partinin hangi kademesi olursa olsun milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Başkan Uğurlu, eski belde ve köyler olan yeni mahallelerden Ören, Armutlu ile Kemalpaşa ilçe merkezinde bulunan Sekiz Eylül Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA