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Başkan Tütüncü, KKTC Başbakanı Saner ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Tütüncü, KKTC Başbakanı Saner ile bir araya geldi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyelerle "İşbirliği-Kardeşlik Protokolü" için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hamza Ersan Saner...

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyelerle "İşbirliği-Kardeşlik Protokolü" için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hamza Ersan Saner ile makamında bir araya geldi.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve heyetinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları devam ediyor. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'ne bağlı belediyelerle "İşbirliği-Kardeşlik Protokolü" için KKTC'de bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz gün iki ülke belediyeleri arasındaki güç birliğini daha da büyütecek bir protokole imza attı. Beraberindeki heyetle çeşitli temaslarda bulunan Başkan Tütüncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hamza Ersan Saner'i makamında ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde yerel yönetimlerin katkısının konuşulduğu ziyarette, Başbakan Saner kabulde yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nin ortak çalışmalar yaptığını görmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

"İşbirliği ve kardeşlik duygusunu geliştirmek"

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de, ziyaret amaçlarının iki birlik arasındaki, işbirliği ve kardeşlik duygusunu geliştirmek olduğunu söyledi. Tütüncü, KKTC'ye 48 belediye başkanı ile birlikte geldiklerini, birliğe bağlı belediyelerin Kuzey Kıbrıs için gösterdikleri ilginin çok önemli olduğunu bildirdi. Ziyaret sırasında karşılıklı hediye takdim edildi. Ziyarette KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren'de bulundu. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, KKTC Başbakanı Saner ile bir araya geldi

Başkan Tütüncü, KKTC Başbakanı Saner ile bir araya geldi

Başkan Tütüncü, KKTC Başbakanı Saner ile bir araya geldi

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