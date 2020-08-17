Başkan Trump'ın En Büyük Destekçisi Mike Pence Başkan Yardımcısı Mike Pence, azil soruşturması ve kabine değişiklikleri sırasında Başkan'ın yanında yer alarak, Trump'ın Beyaz Saray'ını sarsan çok sayıda krizin atlatılmasını sağladı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, azil soruşturması ve kabine değişiklikleri sırasında Başkan'ın yanında yer alarak, Trump'ın Beyaz Saray'ını sarsan çok sayıda krizin atlatılmasını sağladı. Trump yönetimini uluslararası diplomaside temsil etti, Corona virüsü salgınıyla mücadele çabalarını yönetti Kaynak: DailyMotion.com