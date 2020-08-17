Başkan Trump'ın En Büyük Destekçisi Mike Pence
Başkan Yardımcısı Mike Pence, azil soruşturması ve kabine değişiklikleri sırasında Başkan'ın yanında yer alarak, Trump'ın Beyaz Saray'ını sarsan çok sayıda krizin atlatılmasını sağladı.
17.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:50
Başkan Yardımcısı Mike Pence, azil soruşturması ve kabine değişiklikleri sırasında Başkan'ın yanında yer alarak, Trump'ın Beyaz Saray'ını sarsan çok sayıda krizin atlatılmasını sağladı. Trump yönetimini uluslararası diplomaside temsil etti, Corona virüsü salgınıyla mücadele çabalarını yönetti
Kaynak: DailyMotion.com