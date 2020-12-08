Başkan Togar: "Tüm imkanlarımızı seferber ettik"
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Başkan Togar: "Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

08.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:02
Başkan Togar:

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Belediye olarak vatandaşımıza bu süreçte sınırsız destek vereceğiz" dedi.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Belediye olarak vatandaşımıza bu süreçte sınırsız destek vereceğiz" dedi.

Tekkeköy Belediyesi, ilçe halkının taleplerine cevap verebilmek için teyakkuzda bekliyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde belediyenin tüm imkanlarını vatandaşın emrine sunuyor.

Tekkeköy sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları süresince herhangi bir aksaklık yaşamamaları için her türlü ayrıntıyı düşünen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gıda ihtiyacı olanlara, sıcak yemek ihtiyacı olanlara, ilaç ve eczane ihtiyacı olanlara, hastaneye gitmek için araç ihtiyacı olanlara belediye olarak destek vereceklerini açıklayarak, "Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Belediye olarak vatandaşımıza bu süreçte sınırsız destek vereceğiz" diye konuştu.

"Tekkeköy Belediyesi örnek oluyor"

Tekkeköy Belediyesi'nin sosyal belediyecilik noktasında yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerin örnek gösterildiğinin ve farklı yerlerde uygulandığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, pandemi sürecinin başladığı Mart ayından bu yana sosyal belediyecilik hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü hatırlatarak, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Tekkeköy Belediyesi olarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yasakların olduğu saatlerde ihtiyaç sahiplerine tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bunun için Tekkeköy ilçemizde vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları her konuda, yaşadıkları her sıkıntıda belediyemizi arayabilir. 444 51 55 ve Alo 153 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirler. Tekkeköy Belediyesi bu süreçte Tekkeköy halkının ailesinin bir ferdi olarak her konuda emrine amadedir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Başkan Togar: 'Tüm imkanlarımızı seferber ettik'
Başkan Togar: 'Tüm imkanlarımızı seferber ettik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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