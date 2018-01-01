Başkan Tekin'e Görkemli Karşılama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Metin Tekin, Ankara dönüşünde Hakkari-Van karayolunda yüzlerce kişi tarafından Türk bayraklarıyla karşıladı.



Bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı AK Parti Hakkari İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde oyların büyük bir çoğunluğunu alarak il başkanı seçilen Metin Tekin, Ankara dönüşünde yüzlerce kişi tarafından karşılandı. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Erziki mevkiine akın eden yüzlerce kişi, ellerinde bulunan Türk bayrakları ve parti filamanlarıyla başkanı beklediler. Başkan Tekin'in gelmesiyle birlikte tek sıraya giren kalabalık, 'en büyük başkan, bizim başkan' sloganları attı. Başkan Tekin ile tek tek tokalaşıp tebrik eden kalabalık, daha sonra büyük bir araç konvoyu ile kent merkezine doğru hareket etti.



Kent merkezine yaklaşan yüzlerce araçlık konvoyu gören vatandaşlar ise, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak başkana tezahüratlarda bulundular.



Çarşı merkezine doğru gelen konvoy, kornalar eşliğinde parti binası önünde durdu. Burada partililerin tebriklerini kabul eden Başkan Tekin, parti binasındaki toplantı odasına geçerek teşekkür konuşması yaptı. - HAKKARİ