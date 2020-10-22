Başkan Tekin'den GAMER Başkanı Hakan Kafkas'a ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Tekin'den GAMER Başkanı Hakan Kafkas'a ziyaret

22.10.2020 13:10 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:15
Başkan Tekin'den GAMER Başkanı Hakan Kafkas'a ziyaret

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanlığı görevine atanan Hakan Kafkas'ı ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanlığı görevine atanan Hakan Kafkas'ı ziyaret etti.

Başkan Tekin, ilçede daha önce kaymakamlık yapmış daha sonra Mardin'in Derik ilçesinde kaymakamlık ve vekil belediye başkanlığı sürecinde başarılı hizmetleri sonrası GAMER Başkanlığına atanan Hakan Kafkas'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası misafirperverliği için teşekkür eden Başkan Tekin, ilçeye bağlı Kınık Köyü'nde üretilen çömlekten yapılmış cezve ve fincan takımı hediye etti. - BİLECİK

Başkan Tekin'den GAMER Başkanı Hakan Kafkas'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Derviş Zaim Yavuz Bingöl Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Şenol Güneş Burak Yılmaz Garry Rodrigues
Daha Fazla Rus Kaza Eylül Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Tekin'den GAMER Başkanı Hakan Kafkas'a ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 13:15:07. #1.14#
title