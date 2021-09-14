Başkan Tavlı: 'Temiz bir Ünye için el ele vereceğiz' - Haberler
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Başkan Tavlı: "Temiz bir Ünye için el ele vereceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Tavlı:

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenecek olan etkinliğe, gönüllü vatandaşları davet etti.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenecek olan etkinliğe, gönüllü vatandaşları davet etti.

Doğal sahil yapısı ile Karadeniz'in gözde kentlerinden biri olan Ünye'de, Ünye Belediyesinin "Daha Temiz Bir Ünye" sloganı ile yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Kentte, temizlik hizmetleri anlamında Türkiye genelinde yeraltı çöp konteynerleri gibi çeşitli alanda örnek çalışmalar geçekleştiren Ünye Belediyesi, "18 Eylül Dünya Temizlik Günü" kapsamında bir organizasyon gerçekleştirecek. Etkinlik kapsamında temiz kent olgusuna dikkat çekmek adına çok sayıda katılımcı ile 18 Eylül Cumartesi günü Gölevi Mahallesi TOKİ Konutları karşısında bulunan kumsal alanda sahil temizliği yapılacak. Etkinlik, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 10.00'da başlayacak.

Temizlik olgusunun öncelikle yaşanılan kentlerle başlaması gerektiğine dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Temiz bir Ünye için ele ele vereceğimiz bu anlamlı organizasyona gönüllü tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz" dedi. - ORDU

Başkan Tavlı: Temiz bir Ünye için el ele vereceğiz

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Haber: Başkan Tavlı: 'Temiz bir Ünye için el ele vereceğiz' - Haberler
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