Başkan Tavlı: "Eğitime destek olmazsa olmazımız"

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, eğitime verilen desteği önemsediklerini, desteklerin sürekli devam edeceğini söyledi.

Her hafta bir okulu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Atatürk Ortaokulu'na yaptıkları ziyarette öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette okulda ve mahallede yaşanan sıkıntılar ile geleceğe yönelik projeler istişare edildi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, her hafta bir okulu ziyaret ederek öğrencilerin başarılarını değerlendirdiklerini ve okulların ihtiyaçlarını tespit etmeye çalıştıklarını belirtti. okulumuzun ihtiyaçlarını görmek için bu ziyaretleri yapıyoruz. Okulumuzun başarılarını yakından görme fırsatı bulduk. Ben öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyarette bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Okullara yönelik yaptığımız ziyaretlerde hem okullardaki istek ve talepleri hem de mahallelerdeki çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Eğitim ve eğitime destek olmazsa olmazımız. Bu nedenle okulumuzun, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile sürekli istişare halindeyiz. Bu süreçte kaymakamımızın başkanlığında siz öğretmenlerimizin de yer aldığı komisyonla öğrencilerimizin LGS'ye geçiş sınavına hazırlanmaları için yardımcı ders kitabı dağıtımını yapmıştık. Bununla birlikte kazanım değerlendirme sınavı yaparak siz öğretmenlerimizin anlattıklarını öğrencilerimizin ne kadar anladığını da görme imkanı olacaktır. Gayet olumlu netice verecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi. - ORDU