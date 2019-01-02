Başkan Taşçı'dan Vefa

CHP'nin önemli isimlerinden olan ve 2017'de hayatını kaybeden eski Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın adı, Atakum ilçesinde yaşatılacak.

Atakum Belediye Meclisi 2019 Yılının ilk meclis toplantısı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı başkanlığında, Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. 16 maddenin oylandığı mecliste, oy birliğiyle alınan kararla eski Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan ve trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Buse Aydın'ın isimleri, Atakum Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parklarda yaşatılması kabul edildi.

"Atakum, değerlerine sahip çıkan bir ilçe"

Atakum ilçesine kazandırdıkları parklarda, tesislerde ve caddelerde önemli değerlerin isimlerini yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum, değerlerine sahip çıkan bir ilçe. Biz de Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki parklarda, değerlerimiz uğruna can veren kahraman şehitlerimizin, ülkemizin ve şehrimizin gelişimine katkı veren siyasilerin ve organ bağışçılarının isimlerini yaşatıyoruz. Yapımını tamamladığımız 2 parkımıza da Samsun'un sevilen siyasilerinden, 23 Temmuz 2017'de hayatını kaybeden eski CHP Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan ve geçtiğimiz Ramazan ayında geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Buse Aydın kızımızın isimlerini veriyoruz" dedi.

"Değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Taşçı şunları söyledi:

"Çocuklarımızın oyunlar oynadığı parklar ve spor tesisleri, isimlerini şehitlerimiz ile ülkemiz ve milletimiz için önemli değerlerden alıyor. 5 yıllık görev sürecimizde Atakum'a kazandırdığımız 65 çocuk parkına isim verirken çok duyarlı davranmaya özen gösterdik. Şehitlerimiz ve önemli değerlerimizin yanı sıra, birçok parka da organ bağışçısı olan vatandaşlarımızın isimlerini verdik. Bu anlamda vefatının ardından organ bağışı ile başkalarının yaşama tutunmasını sağlayan bağışçıların isimleri de Atakum'da yaşıyor. Atakum Belediyesi olarak değerlerimizin isimlerini ilçemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamda meclise sunduğumuz gündem maddemize, oy birliği ile destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA