Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir arada olmaya devam ediyor.

PERŞEMBE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir arada olmaya devam ediyor.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak, Güzelyurt Mahallesi'ne giden ve cuma namazı sonrası vatandaşlar ile bir araya gelerek, onların sorun, talep ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Tandoğan, ayrıca yakın bir süre sonra temeli atılacak olan caminin inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

Başkan Tandoğan, mahalle buluşmaları kapsamında sorun ve önerileri yerinde inceleyerek, vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını ve vatandaşlar tarafından sıcak karşılandıklarını belirterek, "Mahallemizin sorunları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bu ziyaretler ile hem vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz, hem de onların istek ve sorunlarını yerinde istişare ediyoruz. Ayrıca yeniden inşaatına başlanarak, pazar günü temeli atılacak olan camii inşaatında da incelemelerde bulunduk. Camiinin inşaatı için destek olan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik eden Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Calış ve ilgililere de teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Umut Meraş Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Topal Donald Trump Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:07:05. #1.12#