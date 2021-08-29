Başkan Taban: "30 Ağustos Zaferi milletimizin asla yenilmeyeceğini göstermiştir"
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Başkan Taban: "30 Ağustos Zaferi milletimizin asla yenilmeyeceğini göstermiştir"

Başkan Taban: '30 Ağustos Zaferi milletimizin asla yenilmeyeceğini göstermiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Zafer Bayramı'nın 99.yıl dönümünde yayınladığı mesajda, Büyük Zaferin Türk milleti için kurtuluş ve kahramanlık destanı olduğunu vurguladı. Başkan Alper Taban mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Şanlı Tarihimizin emsalsiz zaferlerinden birisi olan ve aziz milletimizin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi ile milletimiz asla yenilmeyeceğini göstermiş, büyük önder Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık hareketini başarıya ulaştırmış, Cumhuriyetimizin kurulmasının da yolunu açmıştır. Bizler de bugün aziz milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği azim ve kararlılığın dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 99. yıl dönümünü bütün bir millet olarak kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılan bu eşsiz zafer, Türk milletinin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu azim ve kararlılığı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız düşman istilasından kurtarılmış, milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığını dünyaya ilan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılını en içten duygularla kutluyor; İstiklal mücadelemizin önderi, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." - BURSA

Başkan Taban: '30 Ağustos Zaferi milletimizin asla yenilmeyeceğini göstermiştir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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