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AK Parti İl Başkanı Sürekli, Narlıdere'de ziyaretlerde bulundu

AA, Halil Şahin - Politika
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AK Parti İl Başkanı Sürekli, Narlıdere'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Narlıdere ilçesinde muhtar, esnaf ve partililerle bir araya geldi.

NARLIDERE, İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Narlıdere ilçesinde muhtar, esnaf ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyaretleri sürdüren Sürekli, Yenikale Mahalle Muhtarı Ali Güventürk'ü, kurucu ilçe başkanı Mustafa Akil ve Şehit Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesini ziyaret etti.

İlçe başkanlığı ziyaretinde teşkilata seslenen Sürekli, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin ekonomik dalgalanmayla, enflasyonla boğuştuğunu kaydederek, "Bakanımız Sayın Nebati'nin de açıkladığı üzere; Türk Lirasının değer kaybı beklenmiyor. Alınan tedbirlerle birlikte istikrarı yakalayacağız. Bu da demektir ki; dünyayı etkileyen bu büyük dalgaya rağmen, hep birlikte, bu dalgalanmada ortaya çıkan sıkıntıları aşacağız." ifadelerini kullandı.

Sürekli, hükümetin sosyal bütçeyi artırdığını dile getirerek, bu sürecin gerçek ihtiyaç sahiplerinin en rahat şekilde atlatması için gerekirse yeni düzenlemeler de yapılacağını anlattı.

Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metuş Gelve ve yöneticilerini de ziyaret eden Sürekli, Güngören Caddesi esnafıyla sohbet etti.

Sürekli, alışveriş merkezlerinin ve zincir marketlerle ilgili düzenlemeler yapıldığını ifade ederek, yapılacak yasal düzenleme ile esnafa soluk aldırmanın amaçlandığını aktardı.

AK Parti İl Başkanı Sürekli, Narlıdere'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti İl Başkanı Sürekli, Narlıdere'de ziyaretlerde bulundu

AA / Halil Şahin - Politika

Kerem Ali Sürekli, Narlıdere, AK Parti, İzmir, Politika, Haber

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