Başkan Sunar'a 'Sürpriz Avukatlar Günü kutlaması'

Palandöken Belediyesi Meclisi, avukatlar günü nedeniyle sürpriz bir kutlama etkinliğine sahne oldu.

Palandöken Belediyesi Meclisi, avukatlar günü nedeniyle sürpriz bir kutlama etkinliğine sahne oldu. Palandöken Belediyesi'nin Avukat Başkanı Muhammet Sunar ve Avukat Meclis üyelerine, toplantı öncesi çiçek takdim eden Meclis üyeleri, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutladı.

Belediye Meclis salonunda Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı için toplanan meclis üyeleri adına, AK Parti Grup Başkanvekili Ensar Özdemir, Başkan Muhammet Sunar'a 5 Nisan Avukatlar günü münasebetiyle çiçek takdim etti. Bu sürpriz kutlama için meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Sunar, "Bugün burada göstermiş olduğunuz bu incelikten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi

Günün anlam ve önemine ilişkin de bir açıklama yapan Başkan Sunar, Avukatlık mesleğinin hakkın teslimi ve haklının tespiti odağında özel bir konumu ifade ettiğini belirterek, "Hukuk ve adaletin tesis edilmesinde sorumluluk üstlenen tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı