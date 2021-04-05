Başkan Sunar'a 'Sürpriz Avukatlar Günü kutlaması'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Sunar'a 'Sürpriz Avukatlar Günü kutlaması'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Sunar'a 'Sürpriz Avukatlar Günü kutlaması'

Palandöken Belediyesi Meclisi, avukatlar günü nedeniyle sürpriz bir kutlama etkinliğine sahne oldu.

Palandöken Belediyesi Meclisi, avukatlar günü nedeniyle sürpriz bir kutlama etkinliğine sahne oldu. Palandöken Belediyesi'nin Avukat Başkanı Muhammet Sunar ve Avukat Meclis üyelerine, toplantı öncesi çiçek takdim eden Meclis üyeleri, 5 Nisan Avukatlar Gününü kutladı.

Belediye Meclis salonunda Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı için toplanan meclis üyeleri adına, AK Parti Grup Başkanvekili Ensar Özdemir, Başkan Muhammet Sunar'a 5 Nisan Avukatlar günü münasebetiyle çiçek takdim etti. Bu sürpriz kutlama için meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Sunar, "Bugün burada göstermiş olduğunuz bu incelikten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi

Günün anlam ve önemine ilişkin de bir açıklama yapan Başkan Sunar, Avukatlık mesleğinin hakkın teslimi ve haklının tespiti odağında özel bir konumu ifade ettiğini belirterek, "Hukuk ve adaletin tesis edilmesinde sorumluluk üstlenen tüm meslektaşlarımın Avukatlar Gününü kutluyorum." diye konuştu. - ERZURUM

Başkan Sunar'a 'Sürpriz Avukatlar Günü kutlaması'
Başkan Sunar'a 'Sürpriz Avukatlar Günü kutlaması'
Başkan Sunar'a 'Sürpriz Avukatlar Günü kutlaması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol
Spor Diego Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Sunar'a 'Sürpriz Avukatlar Günü kutlaması' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:08:31. #1.14#
title