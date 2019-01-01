Başkan Subaşıoğlu: "2018 Vizyon Projelerin Açılış Yılı Oldu"

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 2018 yılının Merkezefendi'de vizyon projelerin açılışlarının yapıldığı dolu dolu bir yıl olarak geçtiğini söyledi.

2018 yılını değerlendiren Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediyesi olarak gece gündüz çalıştıklarını ve projelerle dolu bir yıl geçirdiklerini söyledi. sağlık, mutluluk, kardeşlik teması çerçevesinde Merkezefendililerin memnuniyeti her şeyin üstündedir anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Subaşıoğlu, 2019 yılında da aynı karar ve azimle çalışacaklarını belirtti. 2018 yılında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Başkan Subaşıoğlu, şunları söyledi:

"Yılın hemen başında yoğun bir katılımla Bereketler Toplantı ve Sergi Salonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Burada Denizlimizde tüm önemli toplantılara, sergilere ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapıyoruz. Ardından da Ornaz Vadimiz var. Ornaz Vadisi, doğal yapısı ve bitki çeşitliliği ile çeşitli aktivitelerin merkezi olurken dinlenmeye ve spor yapmaya doyulamayacak bir doğa parkı haline geldi. Bu açılışımızın ardından Aybüke Yalçın Yürüyüş Yolumuz vardı. Bilindiği üzere Batman' da şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizin ismini 1200 Evler'de hizmete sunduğumuz yürüyüş ve bisiklet yolumuza verdik. Öğretmenimizin adını burada yaşatıyoruz."

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Eğitimde marka olmayı amaçlıyoruz"

Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun kazandırılmasıyla eğitime verilen destekleri de anlatan Başkan Subaşıoğlu, "Eğitimde marka olmayı hedeflediğimiz bu okulumuz devrim niteliği taşıyor. Vizyon projelerimiz arasında yer alan okulumuza bu yıl sınavla 90 öğrencimizi aldık. Fen ve Sosyal Bilimler liselerinde ne görülüyorsa bu okulumuzda da aynı dersler yer alıyor. Milli ve manevi değerlere bağlı, hem de dünyayla barışık, fen bilimleri konusunda uzman neslin yetişmesini hedefliyoruz" dedi.

Başkan Subaşıoğlu, engelli bireylere yönelik bölgenin ilk ve tek sosyal yaşam tesisi niteliğini taşıyan Engelsiz Yaşam Akademisi'nin de yoğun bir katılımla açıldığını söyledi. Başkan Subaşıoğlu, 2019 yılında da Merkez Kütüphanenin açılışını yapacaklarının müjdesini verdi ve farklı mimarisiyle dikkat çeken kütüphanenin hizmete sunulması için gün saydıklarını kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA