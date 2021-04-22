Başkan Subaşı: "Esnafımız iftar saatine kadar dükkanlarını açık tutsun"
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Başkan Subaşı: "Esnafımız iftar saatine kadar dükkanlarını açık tutsun"

Başkan Subaşı: 'Esnafımız iftar saatine kadar dükkanlarını açık tutsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Subaşı, küçük esnafın kısıtlama saatleri nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Yerel market, bakkal, bayi ve büfelerin kapanış saatlerinin en azından iftar saatine kadar uzatılmasını istiyoruz" dedi.

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf Odası Başkanı Ahmet Subaşı, küçük esnafın kısıtlama saatleri nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Yerel market, bakkal, bayi ve büfelerin kapanış saatlerinin en azından iftar saatine kadar uzatılmasını istiyoruz" dedi.

Başkan Subaşı, Korona virüs (Covid-19) sürecinde esnafın en büyük sorunu zincir marketler olduğunu belirterek, "Zincir marketlerin kapanma saatleri nedeniyle sıkıntılarımız var. Normalde bizim bu marketlere göre daha erken açıp daha geç kapatmamız lazım. Neticede onların cirosu ile bizim ciromuz aynı değil.Bu nedenle bizlerin zincir marketlerle aynı kefeye koymamaları gerekiyor. Asıl tehlike zincir marketlerde, çünkü alışveriş saatleri kısıtlı olduğundan dolayı marketlerde yığılmalar oluyor. En azından mahalle bakkal, bayi ve büfelerimiz iftar saatine kadar açık olsa hem vatandaşımızda mağdur olmaz hem esnafımızın da azda olsa iş yapmış olur. Saat 18.00'dan sonra her yer kapandığından dolayı vatandaşımızda mağdur oluyor ve ihtiyaçlarını karşılayamıyor. En azından mahallesindeki bakkal açık olsa vatandaşlar iftar saatine kadar ne zincir marketlerdeki kalabalığın içine girmek zorunda kalır, ne de ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeker" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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