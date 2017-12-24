Başkan Sözlü 3 Yıl Aradan Sonra 15 Yıllık Görev Yerinde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak'ı makamında ziyaret etti.



Başkan Sözlü, 15 yıl belediye başkanlığı görevini yaptığı Ceyhan Belediyesi'ni ziyaret etti, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Ali Alper Boydak ile Ceyhan'da gerçekleştirilecek projeler üzerinde imar alanlarını inceleyerek istişarede bulundular.



Başkanlık makamını ziyaretinin ardından binanın personel girişinden geçerek belediye personellerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Hüseyin Sözlü, yakın mesai arkadaşlarına dönerek "Üç yıl aradan sonra anılarımız canlandı" dedi. - ADANA