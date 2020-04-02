Başkan Sözen: "En tehlikeli virüs CHP, HDP ve FETÖ'dür"
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Başkan Sözen: "En tehlikeli virüs CHP, HDP ve FETÖ'dür"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, en tehlikeli virüsün CHP, HDP ve FETÖ olduğunu söyledi.

02.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:09
Başkan Sözen:

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, en tehlikeli virüsün CHP, HDP ve FETÖ olduğunu söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Türkiye'de en tehlikeli ve korona virüse şükür ettirecek virüslerin başında CHP, HDP, FETÖ'nün geldiğini söyledi. Bütün dünyanın korona virüs salgını ile uğraşırken ülke olarak Türkiye'nin korona virüs ile mücadelenin yanı sıra bu salgından daha beter denilecek türde başka virüslerle de uğraştığını aktaran Sözen, "Bu uğraştığımız virüsler öyle vebalı ki, insanın bütün dünyanın aciz olduğu korona virüs salgınına şükür edesi geliyor. Bu virüslerin en büyük özelliği geçmişte ve gelecekte hiç bir şekilde ilacının, dermanının, aşısının bulunamayacağının tıbben ve ilmen kesinleşmiş olmasıdır. Bu virüsler halkçı görünürler, aslında halk düşmanıdırlar. Bunlar cumhuriyetçi görünürler, cumhuriyetin bütün değerlerine küfreden cumhuriyet düşmanları ile kol kola yürümektedirler. Bunlar siyasetçi görünürler, siyaseten yenilgi ala ala belleri bükülmüştür. Bunlar dürüstlük taslarlar, söyledikleri yalanlara kendileri dahi inanmazlar. Bunlar ilkeli siyaset yaptıklarını söyler dururlar, ilkesizlikte zirve yapmışlar. Çünkü bir dedikleri, diğerini tutmamaktadır. Bunlar vatansever görünürler, gece gündüz vatan düşmanları, ülke düşmanları ile kol kola yürümektedirler. Bunlar hizmet ehli görünürler, ülkeye yapılan bütün hizmetleri engelleme çabasına içerisindeler. Bunlar ülkemizi seviyoruz derler, gittikleri her yerde ülkelerini şikayet ederler. Bu virüsler Kürtçü görünürler ama en büyük özellikleri Kürt düşmanı olmalarıdır. Bunlar demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri savunduklarını iddia ederler, bunlar insanlığın en büyük düşmanı terör örgütlerine maşalık etmektedirler. Bu virüsler dinci görünürler, bunlar dini sömüren din düşmanıdırlar. Bunlar din kisvesi altına girip kendi vatandaşlarının üzerine bomba yağdıracak kadar şeref yoksundurlar. Bunlar özgürlüğü savunduğunu iddia ederler, ama akıllarını, beyinleri, vicdanlarını kiraya verecek kadar satılıklar. Bunlar namuslu görünürler, evlenecekleri kişileri katalogdan ve başkalarının dayatması ile seçecek kadar namussuzdurlar. Bunların olumsuzlukları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bunların üzerinde anlaştıkları uzlaştıkları ve bir birlerine gururla anlattıkları tek ortak özellikleri 'Erdoğan' düşmanlığıdır. Bu düşmanlık onların içini acıtmakta, beyinlerini kemirmekte, adeta olmayan akıllarını yitirmelerine sebep olmaktadır. Çünkü ortak düşman olarak gördükleri Erdoğan'la girdikleri her türlü mücadeleden Allah'ın ve milletinin Erdoğan'a desteği ile yenilgiyle ayrılmışlardır. Gezi olaylarında, MİT tırları olayında, 6-7 Ekim olaylarında, 17-25 olaylarında, hendek olaylarında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, ekonomik darbe girişiminde hep yenilgi üzerine yenilgi aldılar. Şimdi de kalkıp korona virüs üzerinden Cumhurbaşkanımıza 'Gideceksin Erdoğan' diyerek alçak ve küstahça söylemlerde bulunuyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile bu olayda da yenilecekler ve rezil olacaklardır. Allah'ın izni ile Erdoğan milleti ile birlikte bu ülkede sonsuza dek kalacaktır. Bu virüsler bu ülkeye ait olmadıkları gibi bu ülkeden defolup gideceklerdir. Eğer gidecek yerleri olursa bu tavırları ile ya gidecekler ya da tövbe edip milletimizden ve Erdoğan'dan af dileyeceklerdir. Bu virüsler CHP, HDP, FETÖ ve onların vagonlarına takılan şuursuzlardır. Allah bizleri bir an önce bu virüslerden kurtarsın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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