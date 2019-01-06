Başkan Soylu Seçim Startını Verdi

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, 2019 yerel seçimleri için seçim çalışmalarını doğup büyüdüğü köyden başlattı.

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yerel seçimleri için İzmir'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısının ardından Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, seçim çalışmalarına doğup büyüdüğü köy olan Oğlananası'ndan başladı. Cumhur İttifakının ortak adayı olan Başkan Soylu'nun seçim startında AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre ve MHP İlçe Başkanı Önder Böncü de yer aldı. Halkapınar Spor Salonunda gerçekleşen aday tanıtım toplantısının hemen ardından Oğlananas'ında gerçekleşen buluşmada Başkan Soylu'ya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Köy meydanının dolduran vatandaşlar Başkan Soylu'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

İlk günkü aşkla

Menderes için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "2014 yılında ilk seçim çalışmasına doğup büyüdüğüm Oğlananası'nda başlamıştım. Şimdi de adaylığımızın açıklanmasının hemen ardından Oğlananası'na gelip seçim çalışmalarımızın başlangıcını gerçekleştirdik. Menderes için ilk günkü aşkla çalışmaya durmadan yorulmadan devam edeceğiz" dedi.

"İzmir'in merkezi olacak"

2014 yılından bugüne kadar verdikleri tüm sözleri tuttuklarını kaydeden Başkan Soylu, "5 yıldır Menderes'imiz için ne söz verdiysek yerine getirdik. Menderes'te gerçekleştirdiğimiz hizmet kervanı ile güzel ilçemize hep ilkleri kazandırdık. Şimdi sırada Menderes'i İzmir'in merkezi yapmaya geldi. Menderes'imizi her alanda İzmir'in merkezi yapmaya söz veriyorum. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl ki yerine getirdiysek bu sözümüzü de yerine getireceğiz ve yeni dönemde güzel ilçemizi her alanda İzmir'in merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bir ve beraber olalım"

Tüm siyasi partilere gönül veren vatandaşlara da seslenen Başkan Soylu, "Kar tanelerin çığa dönüştüreceğiz. Tüm siyasi partilere gönül vermiş hemşehrilerime sesleniyorum. Gelin bir olalım, beraber olalım ilçemizi hep birlikte daha güzel yerlere taşıyalım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA