Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi - Haberler

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Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle kent merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerinin bu özel gününü çiçek ve hediyelerle kutladı.

MALATYA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle kent merkezinde görev yapan kadın öğretmenlerinin bu özel gününü çiçek ve hediyelerle kutladı.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, İl Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Müdürlükleri ile okullarda görev yapan kadın öğretmenlerin 8 Mart Kadınlar Günü'nü çiçek ve çeşitli hediyeler ile kutladı.

Ziyaretlerde kısa bir konuşma yapan Başkan Söylemez, "Kadınlar toplumun tüm katmanlarının taşıyıcı unsuru, nesiller yetiştiren mürebbiyelerdir. Geleceğimizi yoğuran

maharetli ellerin sahibi, çalışma hayatının paydaşı kadınların tüm sorunları çözülmeli, emekleri değer görmelidir." diye konuştu. - MALATYA

Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

Başkan Söylemez'den kadın öğretmenlere 8 Mart sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Malatya, Mart, Yerel, Haberler

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