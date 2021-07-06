İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'Dünya Pandemi Konferansı' başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Pandemi Konferansı başladı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Pandemi Konferansı başladı. Pandemi sürecinde 'Kriz Belediyeciliği' modeliyle önemli kararlar aldıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Krizleri aşmanın tek yolu; ortak akıl, birlikte hareket etmek, işbirliği ve dayanışmadır" dedi. Etkinlik dünya çapında pandemi alanındaki ilk konferans olma özelliğini taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Pandemi Konferansı başladı. Pandemi alanında dünya çapında ilk olma özelliğini taşıyan konferansta, pandeminin etkileri ve olası salgınlara karşı alınacak önlemler masaya yatırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği işbirliğinde düzenlediği konferans iki gün sürecek.

'KRİZ BELEDİYECİLİĞİ YEREL YÖNETİMLERE İLHAM KAYNAĞI OLDU'Konferansın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi ile ilgili Türkiye'de ilk müdahale planını geliştiren kurumlardan biri olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde 'Kriz Belediyeciliği' adıyla yeni bir modeli hayata geçirdiklerini ifade eden Soyer, şöyle devam etti: "Kriz Belediyesi yönetim modeli ile belediyemizin finansman, bütçe ve satın alma prosedürleri tamamen kriz dönemine uyarlandı. Tasarruf tedbirleri, pandemi ile ilgili hizmetlerin hızlı ve eksiksiz temini ve benzeri kararlar aldık. Bu dönemin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için mali ve insan kaynaklarımızı seferber ettik. Bu yönetim anlayışı ülkemizde birçok yerel yönetime de ilham kaynağı oldu. Yaşadığımız tüm krizlerin en temel sonucu şudur; Bu krizleri aşmanın tek yolu ortak akıl, birlikte hareket etmek, işbirliği ve dayanışmadır. Küresel ısınmanın etkileri giderek artıyor ve önümüzdeki dönemlerde pek çok afet ve salgınla yaşama ihtimalimiz yüksek. Başta pandemi ve iklim değişikliği olmak üzere tüm bu afetlerle mücadele etmenin en önemli yolu bu kriz dönemlerinden ders çıkarmak, şehirlerimizi doğayla uyumlu bir şekilde yeniden inşa etmek ve dirençli şehirler yaratmaktır. İzmir'de ilk günden itibaren bu vizyonla hareket etmeye başladık. İzmir'i doğaya uyumlu ve dayanıklı bir şehir yapmak için çalışıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyesi olarak, vizyonunun merkezine sağlık konusunu yerleştiren İzmir'de bu konferansa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz."'ÇIKARDIĞIMIZ DERSLER ÇOK ÖNEMLİ'Açılış konuşmasında Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse pandemi süreci ile ilgili sunum yaptı. Köse, "BUHASDER'in uzun yıllardır verdiği eğitimin önemi bu pandemide daha iyi anlaşılmış ve Kovid-19'dan korunmaya yönelik önemli katkılar sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda da benzer salgınlar olabileceği için Kovid-19'dan çıkardığımız dersler çok önemli. Pandemileri bilgiyle önleyebiliriz" dedi.'SADECE TIBBİ ÇÖZÜMLERLE PANDEMİNİN ÜSTESİNDEN GELİNMEZ'Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ise, "Pandemiler sadece tıbbi süreçler değildir. Son 1,5 yılda yaşadığımız gibi; bunların yarattığı çok ciddi ekonomik, sosyal, psikolojik boyutları olan süreçler. Sadece tıbbi çözümlerle üstesinden gelinemez. Bu boyutları da hesaba katıp düzenlemeler yaparak üstesinden gelebiliriz ya da etkisini azaltabiliriz" diye konuştu.İLK OTURUM 'PANDEMİDE YEREL YÖNETİMLER'Dünya Pandemi Konferansı açılışın ardından 'Pandemide Yerel Yönetimler' oturumu ile başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünya bu salgına hazırlıksız yakalandı. Bu durumu bu şekilde algılamak şaşırtıcıydı, çünkü aslında pandemi sürpriz değildi. Umarım dünyamızın yeni normali, bilimin ışığında hümanizm, hoşgörü ve dayanışma ile şekillendirmeyi başarır" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ülkemizin turizm başkenti olan Antalya'da da pandeminin ciddi etkilerini yaşadık. Böyle zamanlarda halkımızın güvenerek seçtiği insanlar olarak sorumluluk almak zorundayız: Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız" diye konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Pandemide halkımızın en az zararla çıkması, pandemiden sonra da kurulacak yeni dünyaya hazırlıklı olmak için büyük bir gayret gösterdik" dedi.

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar, "Virüsle mücadele ederken işleri tekrar rayına oturtmamız gerekiyor. Virüsle mücadelede; bilimden, ilaç endüstrisinden ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen stratejiye göre yürütülen aşılama sürecinden faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı