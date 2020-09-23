Başkan Soyer Kiraz'dan İzmirlilere seslendi: "Rehberim İzmir halkıdır"

İzmir'in Kiraz ilçesinde, 16'sı kadın 84 çiftçiye 336 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, 16'sı kadın 84 çiftçiye 336 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "İzmir'in her tarafına herkese eşit hizmet götüreceğiz. Benim ve belediyemizin gündemi sizin gündeminizdir, sizin sorunlarınızdır. Rehberim, sizlersiniz. Tüm İzmir halkıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve köylüye sağladığı desteklerle üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kent kırsalında gelir getirici faaliyetlerin ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla, çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtımları da sürüyor. Büyükşehir bu kapsamda, Kiraz'da İzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinden alınan 336 küçükbaş hayvanı bugün 16'sı kadın 84 çiftçiye dağıttı.

Şehit Birol Uysal Parkında yapılan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'ye ilham verecek bir tarım ve hayvancılık stratejisi ile yola çıktıklarını belirterek, "Ülkemizin tarım ve hayvancılıkta yeniden kendi kendine yetebilen ülkelerden biri olmasını ve üretim cenneti olan bu topraklarda köylülerimizin, üreticilerimizin yüzünün yeniden gülmesi için çaba harcıyoruz. Biz işsizliğin, yoksulluğun ve enflasyonun çaresinin üretmek ve ülkemizi yerelden kalkındırmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir taraftan İzmir'i kırsal kalkınmanın başkenti yapmayı diğer taraftan ülkemize, yaşadığımız bu toprakların bereketini yeniden hatırlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kiraz'a desteğimiz sürecek"

Kiraz'da üreticilere farklı alanlarda da destek olmaya devam ettiklerini belirten Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece geçtiğimiz nisan ayından bu yana Dokuzlar ve Olgunlar köylerinde arıcılığın yaygınlaştırılması, bal ve alternatif ürünlerin üretiminin desteklenmesi amacıyla üreticilerimize kovan ve arıcılık malzemeleri dağıttık. Bunun haricinde özellikle küçük ölçekli çiftçilerimizin üretim imkanlarını arttırmak ve maliyetlerini düşürmek için tarım makineleri ve süt soğutma tankı gibi pek çok desteğimiz devam ediyor. Belediyemiz, İzmir'in bu verimli topraklarında üreten herkesi desteklemek ve üretimi büyütmek için canla başla çalışmaya devam edecek. Göreve başladıktan sonra ilk olarak en az oy aldığım Kiraz'ın Dokuzlar Köyü'nü ziyaret ederek 'önümüzdeki yıllar boyunca başdanışmanım, doğrudan İzmir halkı olacak' demiştim. Bana oy versin vermesin, ben herkesin başkanı olacağımı ve hiçbir ayrım gözetmeden İzmir'in her tarafında herkese hizmet edeceğimi belirtmiştim. Şimdiye kadar hep bu sözümün arkasında oldum. Sonuna kadar da olmaya devam edeceğim. Benim ve belediyemizin gündemi, sizin gündeminizdir, sizin sorunlarınızdır. Rehberim sizlersiniz. Tüm İzmir halkıdır. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Tüm çabamız ortak ve adil bir gelecek hayalini birlikte yeniden yeşertebilmektir. Bunu siz değerli köylülerimiz, üreticilerimiz ile birlikte başaracağımıza inancım tamdır. Ürettikçe hep birlikte kazanacağız."

Konuşmaların ardından sakız ve kıvırcık cinsi küçükbaş hayvanlar kurayla çiftçilere teslim edildi. Başkan Soyer, törende doğum yapan yavru kuzuyu sevdi.

Törene ayrıca; Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Köy–Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, kooperatif temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Umut sürüsü büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi amacıyla bugüne kadar; Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde 2 bin 856 üreticiye toplamda 11 bin 122 küçükbaş hayvan hibe etti. Doğan yavrularla birlikte üreticilerdeki toplam küçükbaş hayvan sayısı 24 bine yaklaştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı