Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret
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Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret

01.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:39
Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür'ü ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür'ü ziyaret etti. Görür'den limandaki çalışmalar hakkında brifing alan Başkan Soyer, kriz döneminde ellerinde geldiğince liman yönetimine destek vereceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür'ü ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Başkan Danışmanı Güven Eken ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün de yer aldığı ziyarette Serdar Görür, limandaki çalışmalara dair brifing verdi. Daha sonra kruvaziyer gemisiyle gelen turistlerin İzmir'e giriş yaptıkları alanları inceleyen Başkan Soyer, İzmir Limanı'nın kent açısından önemine dikkat çekti.

"Elimizden gelen desteği vereceğiz"

Başkan Tunç Soyer, limanda görev yapan yetkilileri hem daha yakından tanımak hem de işbirliği konusunda görüşmek için kendilerini ziyaret ettiklerini belirtti. İzmir'siz liman, limasız İzmir düşünemediklerini söyleyen Soyer, o nedenle bu kriz döneminde belediye olarak ellerinden geldiğince liman yetkililerine destek vereceklerini açıkladı. Soyer, "Onların işini kolaylaştıracak ve bu krizi fırsata çevirecek çalışmalarda onlara yardımcı olmak, yanlarında olmak isteriz" dedi. - İZMİR

Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret
Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret
Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret
Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret
Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret
Başkan Soyer'den liman işletmesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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