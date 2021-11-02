Başkan Soyer Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi'ni ağırladı

ANKARA (Habermetre) - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konuşuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia ile Brezilya İzmir Fahri Konsolosu Ali Tamer Bozoklar'ı ağırladı. Bir buçuk yıldan fazla süredir Ankara'da görev yapsa da pandemi nedeniyle seyahat edemediğini belirten Carlos Martins Ceglia, İzmir'e ilk ziyaretinin olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Brezilya ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini, İzmir'deki iş dünyası ile çalışma gruplarının oluşturulabileceğini belirtti. Brezilya İzmir Fahri Konsolosu Ali Tamer Bozoklar ise Tunç Soyer'in Seferihisar'daki belediye başkanlığı döneminde önemli hizmetlere imza attığını, çalışmaları içinde en dikkat çekenlerden birinin ise Cittaslow (Yavaş Şehir) olduğunu söyledi.

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