Başkan Soydan'ın Hemşireler Haftası mesajı
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Başkan Soydan'ın Hemşireler Haftası mesajı

Başkan Soydan'ın Hemşireler Haftası mesajı
08.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:34

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Hemşireler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Hemşireler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Soydan, sağlık sisteminin temel taşlarından olan hemşireliğin güç çalışma şartlarını gerektiren, sabır, özveri ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran zor bir meslek olduğunu belirtti. Soydan, "Sağlık alanında görev yaparken başarılı olmanın ilk koşulu insan sevgisidir. Zor şartlar altında fedakarca çalışarak insanların sağlığına kavuşması için gayret gösteren doktor, hemşire ve tüm sağlık ekipleri mesleğini canla başla icra etmektedir. Ülkemizi ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona virüs (Covit-19) hastalığının tedavisi kapsamında hemşirelerimizin çok büyük rolü olmuştur. Hemşireler Haftası nedeniyle, her türlü olumsuzlukta maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır, itina ile ilçemizde ve ülkemizde görev yapan tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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