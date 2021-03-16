Başkan Söğüt, "Köylerimize gözümüz gibi bakıyoruz"
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Başkan Söğüt, "Köylerimize gözümüz gibi bakıyoruz"

16.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:06
Başkan Söğüt,

Köy muhtarları ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Tek derdimiz var, köylümüzün hizmetkarı olarak hizmet etmek" dedi.

Köy muhtarları ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Tek derdimiz var, köylümüzün hizmetkarı olarak hizmet etmek" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, köy muhtarları ile bir araya geldi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ile köy muhtarlarının katıldığı toplantıda, kırsal alanda yapılan hizmetler ve hayata geçirilecek projeler konuşuldu. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Söğüt, "Tek derdimiz var, köylümüzün hizmetkarı olarak hizmet etmek" dedi.

Muhtarlara yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan bahseden Başkan Söğüt, Sevindikli ve Sipahiler Göletinin çevresinde çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Söğüt, "Hem bölgemiz hem de hafta sonrası çevre illerden vatandaşlarımız buralara geliyor. Çevresini güzelleştireceğiz, yaşam alanları oluşturacağız" dedi.

Başkan Söğüt yapılacak diğer projelerle ilgili de bilgiler aktarırken, muhtarlardan gelen talepleri de tek tek not aldı. - KOCAELİ

Başkan Söğüt, 'Köylerimize gözümüz gibi bakıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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