Başkan Söğüt, İlimtepe Millet Bahçesini inceledi İlimtepe'de yapılacak millet bahçesi projesi ile ilgili olarak Başkan Şener Söğüt, TOKİ yetkilileri ve AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mine Lök Beyaz ile bölgede incelemelerde bulundu.

İlimtepe'de yapılacak millet bahçesi projesi ile ilgili olarak Başkan Şener Söğüt, TOKİ yetkilileri ve AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mine Lök Beyaz ile bölgede incelemelerde bulundu.

Körfez İlimtepe'de hayata geçirilecek olan millet bahçesi için çalışmalar başladı. TOKİ tarafından bölgede yapılacak Bin 500 konutun hemen yanında hayata geçirilecek olan proje için Başkan Şener Söğüt, TOKİ yetkilileri ve AK Parti Genel Merkez Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mine Lök Beyaz ile birlikte incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi ile ilgili bilgi veren Başkan Şener Söğüt, "TOKİ tarafından İlimtepe'de hayata geçirilecek olan bin 500 konutluk projenin hemen yanında yer alacak. İçerisinde mesire alanları, kır lokantası, kır kahvesi, doğa yürüyüş parkuru, paintballl ve zipline parkuru, seyir terasları ve spor alanları olacak" dedi.

Çalışmanın TOKİ tarafından hayata geçirileceğini belirten Başkan Şener Söğüt, "Bugün yetkililer ile birlikte incelemelerde bulunduk. Bu projeye ek olarak bir de hemen yanı başında Körfez manzarasının en güzel göründüğü noktada Seyir Terası yapacağız. İki projemizi de bu dönem hayata geçireceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA